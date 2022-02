Scharfsinnige Komödie

Bensheim. Die Spielfreude ist zurück im Ensemble des PiPaPo-Theaters. Nach monatelanger Pause und einem verhaltenen Start in die Saison freuen sich die Darstellerinnen und Darsteller nun endlich wieder darauf, ihr Können auf der Bühne einem größeren Publikum zu zeigen. Für kurzweilige Unterhaltung ist bei der diesjährigen Eigenproduktion wie immer zuverlässig gesorgt.

Mit Alan Ayckbourns „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ bringt das Ensemble ein äußerst scharfsinniges Stück mit sehr spitzzüngigen Dialogen und überaus komischen Abläufen auf die Bühne.

Es geht in allen um sechs Personen: Reg, verheiratet mit Sarah, seine Schwester Ruth, verheiratet mit Norman, und Annie, die jüngste des Geschwister-Trios, unverheiratet, aber in irgendeiner Weise verbunden mit dem Nachbarn Tom, einem Veterinär, der sich wohl besser auf Tiere als auf Menschen versteht. Norman ist als Bibliotheksassistent jedenfalls der erfolgloseste von allen und zielt aus einem Bedürfnis nach Anerkennung auf Erfolge in erotischen Bereichen.

Daraus entwickelt sich ein chaotisches Familienwochenende voll spitzer Dialoge und komischer Verwicklungen. Zu sehen ist das Stück am Freitag (25.) im PiPaPo. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Es gilt die 2 G-Plus-Regel. Erneut zur Aufführung gebracht wird das Stück am 11. und 12. sowie am 18. und 19. März.

Vorverkauf und Reservierungen sind bei der Tourist-Information, Telefon 06251/869104, www.bensheim.de tourismus/touristikinformation möglich. red