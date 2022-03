Schaden von 200000 Euro nach Brückeneinsturz in Bensheim

Bensheim. Freitagabend, kurz vor 19 Uhr: Für die Mitarbeiter der Verwaltung, des Zweckverbands KMB, aber vor allem des Technischen Hilfswerks, hatte sich der Stress des Tages ein wenig gelegt. Das THW war mit 16 Personen vor Ort, unterstützt durch Baufachberater aus Darmstadt und Pfungstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die eingestürzte Brücke an der Weststadthalle konnte an Stahlseilen baumelnd mit zwei Kränen zur Seite geräumt werden. Und der Lastwagen, der gegen 11.30 Uhr vermutlich mit seinem ausgefahrenen Kran den Steg gerammt hatte, wurde von der Fahrbahn geholt.

Wiederaufbau nicht einberechnet

In der Praxis bedeutet das (wie bereits berichtet): Wieder freie Fahrt auf dem Berliner Ring. Am Samstagmorgen teilte die Polizei schließlich mit, dass der Schaden am demolierten Lkw und der Stahlkonstruktion auf rund 200 000 Euro geschätzt werde. Nicht eingerechnet seien dabei allerdings die Kosten für den Wiederaufbau.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Abgehakt ist die Angelegenheit selbstredend noch lange nicht. Die Lücke zwischen dem Badesee-Parkplatz und dem Haupteingang der Weststadthalle muss geschlossen werden – sofern man nicht auf die sichere Überquerung verzichten möchte. Davon ist aktuell nicht auszugehen.

Immerhin wurden bei dem doch recht spektakulären Unfall keine Personen verletzt. Der 39 Jahre alte Fahrer zog sich leichte Blessuren zu, lehnte aber laut Polizei eine medizinische Versorgung ab. Feuerwehr, Rettungsdienste, Polizei, Ordnungsamt, THW sowie städtische Angestellte und Mitarbeiter des Bauhofes waren am Freitag zahlreich an der Unglücksstelle. Der Berliner Ring musste weiträumig gesperrt werden, es bildeten sich vor allem zu Beginn wenig überraschend lange Staus. dr