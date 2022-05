Schachgesellschaft kritisiert Rathaus

Bensheim. Drei Jahre nach dem Abriss des langjährigen Spiellokals im Haus am Markt stehen die Verantwortlichen der Schachgesellschaft 1931 Bensheim jetzt vor einem Scherbenhaufen. So formuliert es der Verein in einer Pressemitteilung.

Bereits damals habe man befürchtet, dass das von der Stadt als Ersatzspiellokal zur Verfügung gestellte Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen von den Mitgliedern nicht angenommen werde, weil es außerhalb der Innenstadt.

In der Tat sei inzwischen der Besuch am Trainingsabend um über 50 Prozent eingebrochen, insbesondere betreffe dies die Senioren und Jugendlichen. „Direkt nach dem Abriss war die Aussage der Stadt Bensheim noch, dass in einem Jahr das neue Bürgerhaus eröffnet wird und dort neue Clubräume in der Innenstadt entstehen“, schreibt die Schachgesellschaft. Inzwischen sind drei Jahre vergangen und das neue Bürgerhaus ist feierlich eröffnet, stehe aber Vereinen nicht ohne weiteres zu Verfügung.

Die Clubräume wurden in „Hemsberg“ und „Kirchberg“ umbenannt – „und Mietpreise von 150 Euro plus Reinigungskosten pro Nutzung werden aufgerufen“, kritisiert der Vorstand. Das könne erwartungsgemäß kein Verein bezahlen. Man könne wohl vermuten, dass die mit Steuermitteln erbauten Räume wohl häufig leerstehen werden.

Andere Räume in der Stadtmitte, wie der Faktoreikeller oder der Bürgerraum in der Weststadthalle, stünden ebenfalls weitestgehend leer, würden aber aus kaum nachvollziehbaren Gründen für Dauernutzer nicht vergeben. Das neue Stadtmotto scheine zu sein: „Bensheim, die Stadt der leerstehenden Bürgerräume“.

Leidtragende seien ausgerechnet die Mitglieder, die von zwei Jahren Pandemie besonders stark betroffen sind. Für einige Senioren war der wöchentliche Schachabend eine wichtige soziale Komponente in ihrem Wochenablauf, und von den Jugendlichen oder deren Eltern werde der Weg nach Wilmshausen nicht angenommen.

„Das Jubiläum nicht mehr erleben“

Gerade diesen Gruppen bietet das Schachspiel hervorragende Rahmenbedingungen, um geistig fit zu bleiben oder langfristiges Denken und Verantwortung für eigene Entscheidungen zu übernehmen und spielerisch zu erlernen. Auch die generationsübergreifende Integration ist wichtig – in welcher Sportart könnten denn der Großvater und sein Enkel gleichwertig in einer Mannschaft spielen?

Der Vorsitzender des Bensheimer Schachvereins, Torsten Warnk, befürchtet, „dass der Verein so sein hundertjähriges Bestehen in neun Jahren wohl nicht mehr erreichen wird. Unsere Jugendarbeit war immer das Rückgrat des Vereins und hat uns über 50 Jahre immer in der hessischen Spitze etabliert. Es ist nicht nachvollziehbar, warum existierende Räume leerstehen, obwohl sie mit eigentlich nutzbar wären.“

Gerade die kleineren Vereine, die traditionell in der Innenstadt angesiedelt waren, hätten große Probleme, öffentlichen Räume zu finden, in denen sie ihrer „Liebhaberei“ nachgehen können. Zusätzlich verlieren derzeit Vereine Räume, die sie bisher in Schulen nutzen konnten. Erste Vereine hätten bereits Kontakt zueinander aufgenommen, um geschlossen vorzugehen.

„Es wird Zeit, dass sich die Politik diesem Thema widmet und die Parteien ihre Wahlprogramme ernstnehmen, zumal diese die politischen Entscheidungen getroffen haben, die zu dieser unbefriedigenden Situation geführt haben. Geplant ist deshalb, die Parteien für Anfang Juni zu einem Gedankenaustausch zu diesem Thema einzuladen“, heißt es abschließend. Wie diese und Bürgermeisterin Christine Klein sich aktuell positionieren, konnte man in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses miterleben. red