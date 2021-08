Erstaunlich, was man so alles für möglich hält! Im Damenbau des Fürstenlagers sind auf Einladung der Gruppe Kunst im Fürstenlager des Auerbacher Kur- und Verkehrsvereins derzeit Fotos ausgestellt, die einen ziemlich ins Straucheln bringen können – über das eigene Urteilsvermögen und über die Welt in der wir leben.

„Venedig wurde von chinesischen Investoren aufgekauft“, stimmt doch,

...