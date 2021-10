Sanner-Verkauf für die Grünen keine gute Entwicklung

Bensheim. Die Bensheimer Grünen zeigen sich sehr nach eigenen Angaben verwundert über den „plötzlichen Miteigentümer“ der Firma Sanner: Sollte doch das traditionsreiche, alteingesessene Familienunternehmen eine Perspektive durch die von der Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Betriebsvergrößerung in Bensheim erhalten. Dafür war die Stadt bereit, das Gewerbegebiet im Stubenwald um drei Hektar zu erweitern.

„Hat uns überrascht

Dabei gebe es nach wie vor von Naturschutzverbänden, Fachbehörden und der Nachbarkommune Lorsch viele Bedenken gegen das Vorhaben. Die Grünen haben diese Bedenken geteilt und die Vorlage als einzige Fraktion im Bensheimer Stadtparlament abgelehnt (wir haben berichtet).

Ein international agierendes Unternehmen, der britische Finanzinvestor GHO, ist jetzt Mehrheitseigentümer der Sanner GmbH. „Das hat uns sehr überrascht, denn von diesem Konzept hatten wir bis zum Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung am 7. Oktober keine Kenntnis. Erst Ende Oktober haben wir davon durch die Presse erfahren“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier. „Wir gehen davon aus, dass der Beschluss nicht so reibungslos beschlossen worden wäre, wenn diese Tatsache schon vor dem 7. Oktober bekannt geworden wäre.“

Mit der Veränderung der Eigentumsverhältnisse sei eine neue Situation eingetreten, die neue Fragen aufwerfe und neu bewertet werden muss, finden die Grünen: „Dabei stellt sich die Frage, wie sicher es zukünftig noch ist, dass die Firma Sanner mit all ihren Arbeitsplätzen am Standort Bensheim bleibt, wenn sie jetzt ein Teil eines streng am Profit orientiertem global agierenden Finanzinvestors ist?“, kommentiert Fraktionsvorsitzender Moritz Müller.

Garantie für den Standort

Des Weiteren müsse garantiert werden, dass das neue Gewerbegebiet im Stubenwald von Sanner nicht wegen der neuen Gesellschafter mittelfristig anderweitig verkauft würde. Gleiches gelte für die Entwicklung am alten Standort in Auerbach, wo dem politischen Willen nach bezahlbare Wohnungen und ein soziales Stadtquartier entstehen sollen – sobald die Firma in den Stubenwald umgezogen ist.

„Wir fragen uns, warum das Familienunternehmen die Politik nicht vorher informiert und stattdessen erst auf den Beschluss im Oktober gewartet hat, bis es an die Öffentlichkeit ging. Das Gesamtvermögen der Firma wurde so noch gesteigert und sozusagen die Braut mit dem neuen Standort im Stubenwald noch geschmückt“, meint Hanns-Christian Wüstner. Die Stadt Bensheim und die Stadtverordnetenversammlung seien hierüber bewusst im Dunkeln gelassen worden.

Für die Grünen sind die Entwicklungen keine guten Zeichen und haben den Wunsch nach Aufklärung in diesem neuen Sachverhalt hervorgerufen. Daher hat die Fraktion darum gebeten, dass im Haupt- und Finanzausschuss heute (1.) durch die Bürgermeisterin darüber berichtet und diskutiert wird.

Am Dienstag öffentliche Sitzung

Die öffentliche Fraktionssitzung am Dienstag (2.) beschäftigt sich ab 20 Uhr mit dieser Thematik. Diskutiert wird auch über Ergebnisse der Ausschusssitzung. Interessierte sind willkommen, der Sitzung im Restaurant Präsenzhof (Bahnhofstraße) beizuwohnen.

Aufgrund der coronabedingten Personenbeschränkung ist eine Anmeldung per Mail an m.mueller@gruene-bensheim.de zu empfehlen, heißt es in der Pressemitteilung der Grünen abschließend. red