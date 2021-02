Auerbach/Hochstädten. Zur nächsten Vorstandssitzung des SPD-Ortsbezirks Auerbach/Hochstädten lädt Vorsitzender Jürgen Kaltwasser für Donnerstag (4.) ein. Pandemie-bedingt findet dieses Treffen wieder in Form einer Videokonferenz statt, zu der auch die Bewerber zur Ortsbeiratswahl eingeladen sind.

AdUnit urban-intext1

Neben den laufenden Wahlkampfaktivitäten steht dabei die Diskussion über aktuelle kommunalpolitische Themen im Mittelpunkt. So wird die geplante Umsiedlung der Firma Sanner in das Bensheimer Gewerbegebiet Stubenwald ebenso diskutiert werden wie ein Meinungsbild über die weitere Entwicklung bei der Bensheimer Sparkasse eingeholt.

Priorität habe dabei die Rückkehr des Geldinstitutes an seinen früheren Standort in der Bahnhofstraße. Dabei stelle sich die Frage, die auch in der Stadtgesellschaft lebhaft diskutiert werde, ob dazu ein Neubau erforderlich sei oder eine Sanierung des Gebäudes ausreiche, heißt es in der Pressemitteilung der SPD abschließend. red