Sanner und Kleingärten

Bensheim. Das nächste Video-Treffen der Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) findet heute (15.) um 18 Uhr statt. „Wir befassen uns mit unserem Antrag für die Erstellung eines Kleingarten-Entwicklungskonzeptes“, erklärt Stadtverordneter Norbert Koller. Das Thema steht im Mittelpunkt der nächsten Video-Konferenz des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses. Vertreter der hiesigen Kleingartenvereine haben ihre Teilnahme zugesagt.

Mehrfach befasst sich die Fraktion mit dem geplanten Umzug der Firma Sanner und der dadurch freiwerdenden bisherigen Firmenfläche, die für eine Wohnbebauung in Frage kommt. Der Auerbacher SPD-Stadtverordnete Ralph Stühling kritisierte in einer Pressemitteilung, dass die BfB die Verkehrsbelastung im Baugebiet Seegenberg (ehemaliges CBM-Gelände) im Gegensatz zur Sanner-Bebauung kritisch betrachte. Stühling verwechsele gleich mehrere Sachpunkte, so die BfB. „Zum einen wird auf dem Sanner-Gelände eine belastendende Verkehrssituation durch Betriebsangehörige und Lkw-Verkehr entlastet. Zum anderen wird es im Baugebiet Seegenberg nach der bisherigen Planung viele neue Wohneinheiten geben, die für deutlich mehr Verkehr in einer bereits völlig überlasteten B 47 führt, was besonders im Bereich des Ritterplatzes für jeden ersichtlich ist“, betont Stadtverordneter Franz Apfel.

Bei der Neuplanung in Auerbach seien innovative Energie-, Infrastruktur- und Verkehrskonzepte gefragt. „Die Kosten für Wohnfolgeeinrichtungen wie Kitas und Änderungen im Verkehrsbereich müssen von Sanner mitgetragen werden“, meint BfB-Stadtrat Andreas Born. red