Sanner-Umfrage der Auerbacher SPD

Auerbach. Bei der künftigen Wohnbebauung auf dem Betriebsgelände Sanner möchte die SPD Auerbach/Hochstädten die Bürger frühzeitig einbinden. Dazu wurde eine Umfrage über die Konsequenzen und Chancen, die sich aus diesem besonderen Bauprojekt für Auerbach ergeben, erstellt und an die Haushalte verteilt.

Zum Abschluss der Aktion besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an der Umfrage am Samstag (12.) 9.30 bis 12.30 Uhr am Informationsstand vor dem Edeka-Markt in Auerbach. Wie wird das künftige Verkehrsaufkommen bewertet oder sind Schallschutzmaßnahmen auch für die jetzigen Bewohner an der Schillerstraße erforderlich? Das neue Wohnquartier gebe aber die Chance für mehr: eine bessere Verkehrsführung, neue Radwegverbindung oder sozialen Wohnungsbau.

Bevor die ersten Pläne erstellt werden, ist die Meinung der Bürger zu den Rahmenbedingungen für das neue Wohnquartier für die SPD Auerbach wichtig. red

