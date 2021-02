Bensheim. Die Sanner GmbH, Hersteller pharmazeutischer Primärverpackungen und Medizintechnikprodukte, hat das Management weiter ausgebaut: Seit 1. Februar bekleidet Oliver Baumann die Position des Chief Sales Officer (CSO, Vertriebsvorstand). Er komplettiert mit Finanzvorstand Claudia Tonhäuser und CEO Asia-Pacific Ralf Tiemann das Team unter der Leitung von Johannis Willem van Vliet, Geschäftsführer der Sanner-Gruppe.

Die Zeichen stehen bei Sanner trotz Corona-Krise weiter auf Wachstum: „Wir produzieren seit einem Jahr insbesondere Standardprodukte wie Trockenmittelverschlüsse und Verpackungen für Nahrungsergänzungsmittel in Sonderschichten“, so Geschäftsführer van Vliet. „Parallel bauen wir unser Portfolio in den Bereichen Digital Health, Smart Packaging und Medtech weiter aus. Dafür brauchen wir einen CSO mit jeder Menge Erfahrung im internationalen Vertrieb und in der Medizintechnik-Branche. Beides bringt Oliver Baumann mit – und passt somit perfekt zur strategischen Ausrichtung von Sanner.“

Der studierte Betriebswirt ist seit vielen Jahren in der pharmazeutischen und deren Zulieferindustrie tätig. Nach dem Einstieg in die Beratung übernahm er schnell Führungspositionen beim Technologiekonzern Schott AG. Baumann war dort unter anderem für das internationale Innovationsmanagement zuständig. Bei Sanner übernimmt Baumann die Verantwortung für den Vertrieb in Europa, den USA und Indien sowie für das globale Marketing und Produktmanagement.

In Bensheim komplettiert Baumann mit Claudia Tonhäuser das Top-Management der Sanner-Gruppe. Tonhäuser hat seit 2010 die Funktion als CFO inne, wo sie für Finanzen, Controlling, Einkauf und IT verantwortlich zeichnet. Sowohl Tonhäuser als auch Baumann berichten an Johannis Willem van Vliet. Dieser stieg im Sommer 2019 als Chief Technical Officer (CTO) für die Bereiche Produktion, Entwicklung und Qualität ein und übernahm kommissarisch die Position des leitenden Vertriebsmanagers.

Anfang 2020 übernahm er die Geschäftsführung der gesamten Sanner-Gruppe. „Mit dieser neuen Besetzung sind wir ideal aufgestellt“, so van Vliet. „Wir blicken positiv in die Zukunft.“ red

Info: Mehr über Sanner unter www.sanner-group.com