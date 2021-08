Sankt Georg und die Lauter in Bensheim in buntem Licht

Bensheim/Bergstraße. Mit „Bergstraße leuchtet“ erfährt die wohl spektakulärste Veranstaltungsreihe an der Bergstraße im vergangenen Jahr jetzt eine zweite Auflage. Getreu dem Motto „So schön ist unsere Bergstraße“ werden zwischen August und September wieder Gebäude und Motive in Bensheim, Zwingenberg und Heppenheim illuminiert.

Die Stadtkirche im bunten Streifen-Look. Ähnlich wie im vergangenen Jahr wird Sankt Georg auch am Wochenende wieder in strahlende Farben getaucht. © GVO-Media

Den Anfang macht an diesem Wochenende Bensheim: Passend zum vom Stadtmarketing veranstalteten Aktionswochenende „bensheim erleben“ werden am Freitag (6.) und Samstag (7.) in der Innenstadt die Stadtkirche Sankt Georg, der Marktplatz und die Lauter in bunten Farben angestrahlt.

Das Spektakel kann auch überregional und von zu Hause aus verfolgt werden. Da die Livestreams im letzten Jahr jeweils bis zu 10 000 Aufrufe hatten, wird auch in diesem Jahr jede Location durch einen überall zugänglichen Livestream begleitet und aufgenommen, so dass jeder die Möglichkeit hat, das Leuchten der Bergstraße mitzuerleben.

Mit mehr Lichtern, einem angepassten und erweiterten Konzept wird sich in diesem Jahr auf insgesamt vier Locations konzentriert, die jeweils am Wochenende für zwei Tage leuchten und mit Bands oder Künstlern und weiteren Programmpunkten bespielt werden. Neben der Bensheimer Innenstadt sind das Heppenheim, Zwingenberg und ein weiterer Termin in Bensheim. Nähere Details werden noch bekanntgegeben.

Die Veranstaltung läuft dieses Jahr unter der Förderung des Landes Hessens „Ins Freie“ (Förderung des Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Kulturpakets 2 des Landes Hessen).

„Wir arbeiten für unsere Aktion eng mit dem Kreis Bergstraße zusammen und haben gemeinsam eine optimale Herangehensweise an das Projekt in Bezug auf Covid-19, einschließlich ausgefeiltem Hygienekonzept, festgelegt“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Schirmherr der Veranstaltung ist Christian Engelhardt, Landrat des Kreises Bergstraße.

Corona-bedingt wird es keine Veröffentlichung aller Termine im Vorfeld geben. Termine werden je nach Inzidenzwert erst einige Tage vorher veröffentlicht. Erfahrungswerte aus dem letzten Jahr zeigen, dass bei dieser Art des passiven Bewerbens, die Anzahl der Besucher sich optimal über den Aktionszeitraum am Abend verteilt. „Bei extremen Besucher-Strömen kann die Illumination frühzeitig abgeschaltet werden“, heißt es in der Ankündigung des Events.

Und weiter: „Wir wollen die zahlreichen Facetten der Bergstraße in einem besonderen Licht erstrahlen lassen – und damit zeigen, dass es in unserer Region unzählige schöne aber auch kulturell und historisch wichtige Orte gibt und dass es auch in Zeiten von Covid-19 möglich ist, hier etwas zu erleben und gemeinsam die spätsommerliche Atmosphäre der Bergstraße und ihrer Highlights zu genießen.“

„Bergstraße leuchtet“ ist ein Team aus Kreativen aus der Veranstaltungs-, Ton- und Medienbranche. Der größte Teil arbeitet ehrenamtlich. Es ist eine Interessengemeinschaft, die eine spektakuläre Aktion realisieren und der Region, aber vor allem den Menschen, in Zeiten von Covid-19, ein Stück Normalität und Gemeinschaft zurückbringen möchte. red