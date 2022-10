Sandra Köhler überreicht 6766 Euro für die Ahrtal-Hilfe

Gronau. Was für eine beeindruckende Leistung: Die Polizistin Sandra Köhler ist vom 3. bis 26 September in 19 Etappen 415 Kilometer durch Hessen gewandert, um Spenden für das von der Flut betroffene Ahrtal zu sammeln. Von Darmstadt aus besuchte sie zu Fuß alle hessischen Polizeipräsidien für ihre Spendenaktion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Ende kamen über 10 000 Euro zusammen. Am Dienstag war Sandra Köhler zu Gast beim Verein „Bergstraße und Umgebung hilft dem Ahrtal“. Im Vereinsheim der SG Gronau begrüßten die Vereinsvertreter Sandra Köhler und luden sie zum zünftigen Essen mit Bensheimer Brot und Wurst ein.

Aber Sandra Köhler war natürlich nicht nur zum Essen gekommen, sondern um dem Verein bei seiner Arbeit im Ahrteil mit einem Teil ihrer erwanderten Spendensumme zu unterstützen. Die Freude bei den Vereinsvertretern war groß, als Sandra Köhler einen Scheck in Höhe von 6766 Euro übergab. Der stellvertretende Vorsitzende Hans-Peter Ott war eine Teilstrecke in Nordhessen mitgewandert. Er überreichte der Bensheimerin am Abend in Gronau einen Blumenstrauß. Eine Etappe in Mittelhessen bei Gießen war der Präsident des Lions-Clubs Bergstraße, Matthias Seip, mitgewandert, der am Dienstag ebenfalls einen Scheck dabeihatte. Mit 2000 Euro unterstützen die Lions den Hilfsverein. tn/Bild: Neu