Bensheim. Die Sandmalerin Irina Titova lädt mit ihrer Show frei nach Jules Verne „In 80 Bildern um die Welt“ ihr Publikum auf eine aufregende Reise rund um den Globus ein. Am Sonntag, 24. Oktober, lässt sie in Bensheim im Parktheater die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer erleben, Wahrzeichen besuchen und Weltwunder bestaunen – mit anmutiger Leichtigkeit und in atemberaubender Geschwindigkeit.

Für die Show gibt es noch Karten an der Abendkasse. Diese öffnet um 19 Uhr. red