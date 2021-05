Sammelstellen für Blumenzwiebeln

Bensheim. Blumenzwiebeln sammeln anstatt sie in den Kompost zu werfen, das schlägt die CDU vor. Nachdem Knollen ausgegraben wurden, können sie an anderer Stelle nochmals verwendet werden und neue Blütenwachsen.

AdUnit urban-intext1

„Auf den Friedhöfen werden zahlreiche Zwiebeln weggeworfen. Doch während die einen keine Verwendung mehr für sie haben, würden andere diese im eigenen Garten einpflanzen“, meint Waltrud Ottiger. „Deshalb haben wir vorgeschlagen, Behälter aufzustellen, um sie zu sammeln und weitergeben zu können.“

Vorbild Einhausen

Die Stadtverordnete verweist auf eine Vorgehensweise, die unter anderem in Einhausen umgesetzt wurde. Dort können ausgediente Blumenzwiebeln in Sammelstellen abgelegt werden. Sie landen damit nicht im Bioabfall.

Damit dies ebenfalls in Bensheim ermöglicht wird, hatten die Mitglieder der CDU-Fraktion ihre Idee an die Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung herangetragen. Sie griff die Anregung auf und teilte mit, dass Kisten auf den Friedhöfen aufgestellt werden. Der Bauhofservice des KMB wird dies ausführen. Blumenzwiebeln, die in die Kisten gelegt werden, können künftig mitgenommen und in privaten Gärten eingepflanzt werden.

AdUnit urban-intext2

Nicht für öffentliche Anlagen

Für die Bepflanzung von öffentlichen Grünanlagen sollen die Zwiebeln nicht verwendet werden. Bei den gesammelten Stücken ist nämlich nicht genau bekannt, um welche Sorten es sich handelt. Die Konzepte für die Gestaltung der Blumenbeete bezüglich Höhe, Farbe und Blühzeitpunkt könnten nicht mehr erfüllt werden. red