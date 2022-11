Saisonausklang bei den Golfern

Bensheim. Den Saisonabschluss im Golfclub Bensheim bildet traditionell das Martinsgansturnier, das sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit erfreute. 44 Golfer verschiedenster Altersgruppen spielten eine Neun-Loch-Runde, mit der Besonderheit, dass jeder Spieler nur maximal drei Schläger dabei haben durfte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss an das Golfspiel gab es Gulaschsuppe und Getränke unter den Arkaden, ehe bei der Siegerehrung Gutscheine für ein Gansessen vergeben wurden. Die beste Runde des Tages spielte Tom Kübel-Heising mit einem starken Ergebnis von 1 über Par, wobei er nur Holz 3, Eisen 8 und das Lob Wedge benutzte.

In der Nettoklasse A siegte Michael Wagner vor Jan Munsch und Klaus Rothermel. Mit guten 30 Nettopunkten ging der Sieg in der Nettoklasse B an Clemens Kolb, vor Stefan Becker und Julia Bopp. red/Bild: Golfclub