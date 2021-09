Saisonauftakt mit einem Streichquintett im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Es geht wieder los, heißt es derzeit für viele Kulturveranstalter – auch für die Kunstfreunde Bensheim. Der Kammermusikverein freut sich nach knapp einem Jahr Corona-Pause auf den Start der 74. Konzertsaison. Den Auftakt gestaltet am Samstag, 18. September, das Bartholdy Quintett. Beginn ist um 20 Uhr im Parktheater.

Fünf prominente Musiker bilden das Ensemble: Anke Dill, Ulf Schneider (Violine), Barbara Westphal, Volker Jacobsen (Viola) und Gustav Rivinius (Violoncello) beschlossen im Mendelssohn-Jahr 2009 bei einem gemeinsamen Konzert, ein Streichquintett in fester Besetzung zu gründen. Üblicherweise laden sich einzelne Streichquartette entsprechende Gäste ein, die dann punktuell zusammen im Quintett musizieren, feste Formationen hingegen führen im Konzertleben eher ein Schattendasein. Die Durchsicht der Literatur ergab, dass es über das bereits bekannte Repertoire hinaus wahre Perlen schöner Werke gibt, die so gut wie nie in Konzerten erklingen.

Dieses zu ändern, haben sich die fünf Künstler, die sich bereits über viele Jahre kennen, auf die Fahne geschrieben. Der Vorteil liegt auf der Hand: Die langjährige kammermusikalische Erfahrung der einzelnen Mitglieder fließt in die gemeinsame, kontinuierliche und intensive Arbeit ein und ermöglicht so Interpretationen größter Homogenität und Virtuosität.

Zusätzlich eint die Musiker des Bartholdy Quintetts die Lust auf Neues. Sie wollen einen eigenen Beitrag zur Entstehung Neuer Musik leisten und sie dem Publikum nahebringen. Daher vergab das Quintett 2010 einen Kompositionsauftrag an den Lübecker Komponisten Robert Krampe. Die Uraufführung fand im April 2011 in Lübeck statt und das Werk „…mein Saitenspiel“ ist seitdem oft im Konzert gespielt worden. Inzwischen hat das Quintett auch die Komposition „Epitaphs“ des australischen Komponisten und Bratschers Brett Dean in sein Repertoire aufgenommen. Eine erste CD mit dem Streichquintett von Bruckner und den beiden Zemlinsky-Sätzen wurde 2016 vom WDR herausgebracht. Sie fand begeisterte Resonanz in den Medien. Im März 2019 wurde die zweite CD mit den beiden Streichquintetten des Namenspatrons, Felix Mendelssohn Bartholdy, aufgenommen.

Das Konzert in Bensheim beginnt mit einem Streichquintett von Mozart (Es-Dur, KV 614). Es entstand in seinem Todesjahr 1791 und ist das letzte seiner insgesamt sechs Streichquintette. Es folgt ein Sprung ins 21. Jahrhundert: Brett Dean, geboren 1961, komponierte seine „Epitaphs“ für Streichquintett im Jahr 2010. Typisch für den Australier sind moderne, manchmal auch geräuschhafte Spieltechniken bei einem klassischen Instrumentarium.

Das Hauptwerk des Abends ist das Streichquintett F-Dur von Anton Bruckner aus der Zeit der Romantik. Der österreichische Komponist (1824 – 1896) ist in erster Linie für seine Symphonien bekannt. Kammermusikwerke schrieb er nur wenige - eines davon ist das 1878/79 entstandene Streichquintett, sein umfangreichstes und bedeutendstes Kammermusikwerk, das deutliche symphonische Züge aufweist.

Um möglichst vielen Musikliebhabern den Zutritt zum Konzert zu ermöglichen und gleichzeitig den Besuchern größtmögliche Sicherheit zu bieten, haben sich die Kunstfreunde nach reiflicher Überlegung entschieden – wie andere Veranstalter auch – ihre Konzerte zunächst nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen. Die Kunstfreunde bedauern, dass aufgrund der aktuellen Corona-Lage der traditionelle Sektempfang für Mitglieder zum Saisonstart erneut ausfallen muss. red

Info: Karten für das Konzert mit dem Bartholdy Quintett gibt es online über die Homepage (www.kunstfreunde-bensheim.de) oder bei bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 100816.

