Saisonabschluss der SSG-Skiabteilung

Bensheim. Mit der von Axel Schuhmann und Luca Sattler geleiteten Ü 18-Fahrt beendete die Ski- und Snowboardabteilung der SSG Bensheim die Wintersaison im italienischen Livigno. Bereits die Anreise durch die deutschen, österreichischen, schweizer und italienischen Berge in das hochgelegene zollfreie Tal war für die Gruppe ein echtes Highlight.

Untergebracht waren die Teilnehmer in einem komfortablen Chalet mit eigener Sauna und Garten. Gekocht wurde selbst, es sei denn das Verlangen nach italienischer Pizza und Pasta überwog. Zwar lag die Fahrt in der dritten Aprilwoche spät in der Saison, doch der Wettergott meinte es gut mit der Gruppe. Bei bestem Schnee und Sonnenschein bot das Skigebiet mit einem großen Funpark, 115 Pistenkilometern, sechs Gondeln und 13 Sesselliften auf einer Höhe zwischen 1800 und 2900 Metern top Bedingungen für den Wintersport.

Auch Frau Holle hatte für den letzten Tag noch einmal eine Überraschung in petto, 30 Zentimeter Neuschnee über Nacht und Sonnenschein am nächsten Tag bescherten allen einen perfekten Abschluss. Gekrönt wurde dieser mit einem gemeinsamen Abendessen auf einer Hütte mitten im Skigebiet, die nur mit Hilfe von Motorschlitten erreichbar war. Nun wird schon der kommende Skiwinter geplant, und wer sich auch im Sommer fit halten will, ist bei den Gymnastikstunden gern gesehen. red