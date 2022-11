Saisonabschluss der Segelflieger

Bensheim. Bei perfekten Wetterbedingungen feierten die Bensheimer Segelflieger ihren fliegerischen Saisonabschluss mit einem vereinsinternen Ziellandewettbewerb. Das Besondere: Teilnahmeberechtigt war jeder Pilot und jede Pilotin vom Anfänger bis zum Streckenflugmeister.

Da sowohl Ein- als auch Doppelsitzern bereitstanden, konnten zudem Familienangehörige oder Freunde als aktive Crewmitglieder dabei sein.

In den nächsten Wochen und Monaten verlagern sich die Vereinsaktivitäten in die Werkstatt: Stück um Stück werden sämtliche Segelflug- und Fahrzeuge gewartet, kleinere Reparaturen ausgeführt. Für die Flugschüler stehen jetzt zusätzlich regelmäßige Theoriestunden an. Damit im Frühjahr pünktlich zum Saisonbeginn alle fit und einsatzbereit sind, wenn es wieder heißt: „Segelflugzeug startklar“. Unser Bild zeigt Pilot Ulrich Götz mit Sohn Jakob. red/Bild: Ulrike Pawel