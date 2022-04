Sachspenden für Ukraine abgeben

Bensheim. Die Hilfsbereitschaft ist ungebrochen: Die Lagerhalle der Firma Sartorius, wo die beiden Vereine Wir sind Bergstraße und Tour der Hoffnung die Sachspenden für die Menschen in der Ukraine sammeln, hat sich bereits wieder gut gefüllt. „Der nächste Transport ist wieder möglich, wir haben sehr viel Unterstützung erfahren“, teilte Vorsitzende Bianca Scholz mit.

Auch in der kommenden Woche werden auf dem Gelände in der Elbinger Straße 12 in Bensheim Hilfsgüter entgegengenommen – und zwar am Mittwoch (6.) und Freitag (8.) von 17 bis 18 Uhr. Wer an diesen Tagen oder zu der Uhrzeit nicht kann, soll sich mit den Verantwortlichen unter der Handynummer 0171/9517657 in Verbindung setzen, um eine individuelle Lösung zu besprechen. Auch bei Rückfragen, was benötigt wird, kann man sich unter dieser Nummer mit den Verantwortlichen in Verbindung setzen.

Grundsätzlich gilt nach wie vor: Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Sets, Hygieneartikel, Lebensmittel mit langer Haltbarkeit (auch Tee und Kaffee), Taschenlampen, Matratzen oder Ladekabel und Powerbanks werden immer gebraucht.

Jürgen Pfliegensdörfer und Romed Klein vom Team Bensheim der Tour der Hoffnung hatten bei ihrem jüngsten Transport ins polnisch-ukrainische Grenzgebiet Kontakte geknüpft und sich einen Überblick verschafft, was den Menschen im Kriegsgebiet fehlt. dr