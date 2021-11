Sachspenden für Bensheimer Wohnungslose

Bensheim. Am Samstag (13.) können in der Innenstadt wieder Sachspenden für Wohnungslose abgegeben werden. Der Förderverein Hilfen für Wohnungslose freut sich an seinem Info-Stand auf viele Unterstützer. Von 10 bis 12 Uhr stehen die Mitglieder an ihrem Stand an der Lauter-Mauer (gegenüber Kaufhaus Ganz in der Nähe der Mittelbrücke).

Seit 25 Jahren ist der Verein im November in der Fußgängerzone präsent, nur 2020 musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Mit Mund-Nasen-Schutz und „Abstand, soweit es möglich ist“ (Vorsitzende Elke Ditter) steht nun der Neustart nach einem Zwangspause an. Sichtbar sein, Ideen und Projekte vorstellen und eben Sachspenden einsammeln, darum geht es den Verantwortlichen am Samstag.

Weil das Lager der Kleiderkammer im Zentrum der Wohnungslosenhilfe am Weidenring in Bensheim nicht mehr allzu üppig gefüllt wird, ist die Liste der benötigten Güter lang.

Zelte, Decken, Schlafsäcke, kleine Kissen (40x40 cm), Isomatten, Töpfe und Pfannen, Outdoorbekleidung, Turnschuhe, Winterschuhe, Gummistiefel, Jacken, Jogginghosen, T-Shirts, Boxershorts, Pullover (am liebsten Kapuzenpullis), kleine Fernseher für Übernachtungszimmer, Geldbeutel und Hygieneartikel wie Einwegrasierer, Rasierschaum, Shampoo, Spülung und Deos können am Samstag abgegeben werden.

Ebenso nachgefragt werden zurzeit Mützen, Handschuhe, Rucksäcke und Reisetaschen, die ebenfalls zum Info-Stand gebracht werden können. dr