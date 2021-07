Rundgang mit dem Förster

Bensheim. Der Wald ist sowohl Erholungsort als auch Lieferant für Baumaterial. Vor allem ist er Lebensraum für Tiere sowie Pflanzen und er stellt einen bedeutenden Faktor beim Klimaschutz dar. Wie es um den Forst in der Gemarkung von Bensheim bestellt ist, wollen die Stadtverordneten der CDU bei einem Rundgang am Dienstag (3.) erfahren. „Festzustellen ist, dass die heißen Sommermonate den Bäumen zu schaffen machen. An zahlreichen Stellen sind sie ausgetrocknet“, sagt Stadtverordneter Bernhard Stenger. „Die CDU setzt sich dafür ein, die Wälder klimastabil und zukunftsfähig auszurichten.“

Bei dem geplanten Termin mit Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt wollen die Christdemokraten erfahren, welche Ursachen lokal zu beachten sind und wie angesichts dieser Herausforderungen gehandelt werden kann. Unter anderem geht es um die künftige Zusammensetzung des Baumbestandes.

Den Wald schützen

Der Wald ist neben Weinbergen, Äckern und Wiesen ein charakteristischer Bestandteil des Landschaftsbildes an der Bergstraße. Dies gilt es zu erhalten, wie Stadträtin Waltrud Ottiger erläutert: „Der Schutz des Waldes steht genauso auf der Agenda wie die Renaturierung von Gewässern und das Anlegen von Streuobstflächen sowie Blühwiesen für Insekten. Naturschutzbereiche sollen weiter vernetzt werden.“

Treffpunkt für den Rundgang der CDU-Fraktion ist auf dem Wanderparkplatz Märkerwald östlich von Gronau am Dienstag (3.) um 19 Uhr. red

