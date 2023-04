Rundgang durch die Weinberge in Bensheim

Bensheim. Die Tourist Information bietet zum Eventstart des Bergsträßer Weinfrühlings für alle Gäste und Bensheimer am Samstag, 22. April, um 11 Uhr ab Lammertsbrunnen vor der Tourist Information, Hauptstraße 53 in Bensheim einen öffentlichen Weinbergsrundgang an.

Die Gästeführerin, Lieselotte Woißyk, wird in einem ca. 90-minütigen Rundgang die Gäste durch die Altstadt in die Weinberge führen und viel Wissenswertes über Bensheim, seiner Geschichte und den Weinbau berichten. Die Tourist-Information bittet um vorherige Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Interessierte können bis Freitag (21.), 18 Uhr, ein Ticket für drei Euro ausschließlich in der Tourist-Information erwerben. Die Tourist-Information hat täglich von 10 bis 13 Uhr und montags, mittwochs und freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstags und donnerstags ist von 14 bis 16.30 Uhr geöffnet. red