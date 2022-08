Rundgang durch Auerbach

Bensheim. Die zeithistorischen Themenrundgänge „Auerbach gestern, heute und morgen“ des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach werden fortgesetzt. Der 13. Rundgang startet am Montag (29.) um 18 Uhr am Bürgerhaus Kronepark und führt die Teilnehmer in den Bereich von der Mitte zum südwestlichen Teil von Auerbach.

Bauvorhaben der Behindertenhilfe

Die Laufstrecke beträgt rund eineinhalb Stunden. Vorstandsmitglied Ralph Stühling hat den Rundgang mit vielen Informationen über die örtlichen Gegebenheiten geplant. Im Mittelpunkt des Themenrundgangs stehen die Bereiche Kronepark, Neubaugebiet Bangert, Wilhelmstraße, Grenzweg, Saarstraße und Weserstraße.

Besonders über die den aktuellen Stand der Bebauung der Behindertenhilfe Bergstraße wird berichtet sowie über die zahlreichen Änderungen entlang der Wegstrecke. Wie immer sind Alt- und Neubürger zu diesem informellen Abendspaziergang eingeladen. red