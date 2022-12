Rumpelstilzchen im Bensheimer Parktheater

Bensheim. In der Vorweihnachtszeit lädt die Stadtkultur Bensheim zu ihren traditionellen Kindervorstellungen in das Parktheater Bensheim ein. In diesem Jahr ist das theater mimikri aus Büdingen mit dem Theatermärchen „Rumpelstilzchen“ nach den Brüdern Grimm zu Gast.

Prächtige Kostüme

Das Ensemble bezaubert laut Ankündigung mit seinen prächtigen Kostümen, lustigem Maskenspiel sowie Tanz und Liedern. Es werden vier Vorstellungen am heutigen Donnerstag, 8. Dezember und Freitag, 9. Dezember, jeweils um 8.30 und 11 Uhr gezeigt. Alle Veranstaltungen sind bereits ausverkauft. Eventuell kurzfristig zurückgegebene Karten sind an der Tageskasse erhältlich. red/Bild: Jürgen Frisch