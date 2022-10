Raus aus dem Klassenverband, rein in das Kurssystem. Schnelles Zurechtfinden mit neuen Inhalten, wechselnden Mitschülerinnen und Mitschülern und selbstverständlich neuen Lehrkräften steht in jedem Jahr nach den Sommerferien im Mittelpunkt der ersten Wochen in der Einführungsphase am Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim.

Traditionell kommen alle neuen Mitglieder der Oberstufe dann

...