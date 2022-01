Rücken-Kurs in Auerbach ab 1. Februar

Bensheim. Rückenschmerz bedeutet nicht nur eine starke Einschränkung der Lebensqualität der Betroffenen durch Schmerzen und Funktionsbeeinträchtigungen, sondern hat sich mittlerweile auch zu einem der größten und teuersten Gesundheitsprobleme Deutschlands ausgewachsen.

Das Symptom Rückenschmerz ist meist keine eigenständige Krankheit, sondern Ausdruck einer Störung im Zusammenspiel der Muskeln, Bänder, Gelenke und Knochen. Die Mehrzahl der Rückenschmerzen ist nicht das Symptom einer schweren Erkrankung, sondern vielmehr Reaktionen auf die moderne Lebensweise.

Die meisten Menschen werden immer unbeweglicher, verbringen ihren Tag vorwiegend im Sitzen, im Auto, vor dem Computer oder Fernseher. Körperliche Aktivitäten finden vor allem in der Freizeit statt oder gar nicht. Bewegungsmangel gilt als eine der Hauptursachen für Rückenschmerzen.

Unter dem Motto „Gutes für den Rücken“ bietet die TSV Auerbach, Abteilung Turnen- und Gesundheitssport, diese Übungsstunde wieder an. Dienstags von 19 bis 20 Uhr findet das Gesundheitsangebot im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach statt. Start der neuen Runde ist am 1. Februar.

Gutes für den Rücken wird als Kurs mit zehn Stunden angeboten. Es wird eine Kursgebühr erhoben. Eine Matte ist mitzubringen. Weitere Infos über die TSV-Geschäftsstelle unter Telefon 06251/74646 oder per Mail an tsv-turnen@web.de. red