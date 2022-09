Rückbau der Skateranlage

Bensheim. Die Skateranlage am Weiherhausstadion war ursprünglich als BMX-Anlage konzipiert und aus speziellen Holzplatten gebaut. Nach vielen Jahren intensiver Nutzung sowie aufwendigen und teuren Reparaturen ist sie nicht mehr verkehrssicher, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Anfang/Mitte Oktober werden daher die Holzelemente zurückgebaut und entsorgt, da eine erneute Reparatur nicht mehr wirtschaftlich und technisch machbar ist. Die Skate-Elemente aus Beton werden zunächst auf der Anlage belassen. Nach erfolgtem Rückbau der Holzelemente kann die Anlage in diesem Bereich wieder genutzt werden. Die Maßnahme soll nach circa zwei Wochen abgeschlossen sein.

Über einen Ersatz der Skateranlage wird im Rahmen der aktuell laufenden Planungen zum Bewegungspark für Kinder und Jugendliche nördlich der Taunusanlage entschieden, für den das Stadtparlament im vergangenen Sommer den Grundsatzbeschluss fasste. ps