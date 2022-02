Bensheim. Der Einzelhandel in Bensheim und Auerbach lädt mit verschiedenen Aktionen zum Valentinstags-Shopping ein: Vom 7. bis 14. Februar gibt es in allen teilnehmenden Geschäften besondere Angebote. Die Geschäfte sind mit einem roten Plakat gekennzeichnet. Am Samstag (12.) verteilt das Stadtmarketing rote Herz-Luftballons an der Alten Faktorei. ps

