Rollende Kuchentheke in Langwaden

Langwaden. Ein wenig mutete das Szenario am Sonntagnachmittag im Bensheimer Stadtteil Langwaden an, als würde sich gleich ein Kerweumzug durch den Ort bewegen. Überall standen Menschen am Straßenrand, plauderten in kleinen Grüppchen, warteten.

Es war aber kein Umzug, der da im Schein der Frühlingssonne bei blauem Himmel kommen sollte, sondern ein einzelner grüner Traktor. Der aber hatte auf seinem Anhänger einiges an Leckereien: Der Trecker zog eine rollende Kuchentheke hinter sich her und machte Station bei den Menschen im Stadtteil. Aus deren Reihen wiederum waren die Kuchen gespendet worden, die nun gegen einen Obolus in Euro stückeweise verkauft wurden. Mit dem Kuchentraktor, so ward das Gefährt genannt, hatte sich der Freizeitclub (FC) „Zur Kathrin“ auf den Weg gemacht. Und das Geld, das an diesem Nachmittag eingenommen wurde, ist für Menschen in der von dem schrecklichen Angriffskrieg heimgesuchten Ukraine und für Flüchtlingen aus dem Land bestimmt.

Bestückt wurde die rollende Kuchentheke an der Busschleife am Ortsrand von Landwaden, wo auch die Aufnahme entstand. Alsdann ging es gemächlich los durch die Straßen und Gassen. Mit dabei war auch eine junge Dame aus der Ukraine, bekleidet mit einer Tracht aus ihrer Heimat, auf einer Mandoline musizierend. Schon einmal hatte der Freizeitclub eine vergleichbare Spendenaktion gestartet, im Vorjahr nämlich. Damals wurde mit dem Kuchenverkauf Geld für Flutopfer im Ahrtal gesammelt. Und auch seinerzeit war der Zuspruch groß. Seinen Ursprung hat der FC „Zur Kathrin“ in einer einstigen gleichnamigen Gaststätte in Langwaden. Aus einer sich regelmäßig dort treffenden Stammtischrunde ist eine Fußballmannschaft erwachsen, später wurde daraus der Freizeitclub mit einem breitangelegten Angebot im Sportlichen und Geselligen.

Das namensgebende Lokal ist längst Geschichte, doch der Club hat die Zeit überdauert, ist höchst lebendig und fest in Langwaden verwurzelt, wie die Aktion am Wochenende einmal mehr gezeigt hat.

Insgesamt wurden 28 Kuchen gespendet, deren Verkauf einen Erlös von mehr als 2100 Euro für den guten Zweck gebracht hat. Hinzu kamen Spenden der Feuerwehr Langwaden (500 Euro) sowie eine private Zuwendung in gleicher Höhe. Den Betrag rundete der Freizeitclub noch auf, so dass unterm Strich 3500 Euro gespendet werden. thz