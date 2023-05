Rollatortraining im Sozialzentrum

Bensheim. Hohe Bordsteinkanten, Treppen, steile Aufgänge oder Unebenheiten auf den Gehwegen: Bewegungseingeschränkte Menschen erfahren tagtäglich viele dieser Hürden. Diese Einschränkungen sind im Alltag unumgänglich. Hilfsgeräte wie Rollatoren oder Rollstühle werden häufig ohne eine intensive Einweisung eingeführt, können den Nutzern aber mehr Hilfestellung geben als zunächst vermutet.

Der Verein bietet älteren Mitbürgern neben der Seniorengymnastik auch den Rollator-Fit-Kurs an. Dank der langjährigen Erfahrung der Übungsleiter in vorbeugenden Bewegungsprogrammen, wird der Kurs nun auch im Awo-Sozialzentrum angeboten. Diese Hindernisse im Alltag sicher zu bestreiten, war das Ziel des Rollatortrainings im Awo-Sozialzentrum Bensheim. Bei strahlendem Sonnenschein konnten die Bewohnerinnen und Bewohner in verschiedenen Übungen inner- und außerhalb der Einrichtung die neu erlernten Tipps und Tricks im Umgang mit den Rollatoren austesten.

Geleitet wurde diese Initiative von der TSV Auerbach in Kooperation mit dem Sozialzentrum in Bensheim. Auch externe Interessierte waren willkommen. Die TSV bietet zudem regelmäßig vorbeugende Bewegungsprogramme im Bereich der Seniorengymnastik an.

Der nächste Trainingstermin wird rechtzeitig bekanntgegeben und ist auch für externe Teilnehmer geöffnet. red/Bild: Awo