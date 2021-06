Rollator-Fit am Montag

Bensheim. Für alle Rollator-Nutzer, aber auch für sonstige Interessierte, wird am Montag (14.) von 11 bis 11.45 Uhr Rollator-Fit angeboten. In der Gymnastikhalle der TSV stehen Übungen mit und am Rollator auf dem Übungsplan. Ob im Sitzen, im Stehen, oder beim Laufen mit dem Rollator – es werden Übungen zur Stärkung und Bewegungsförderung gezeigt und geübt. Die Übungsleiter bieten eine an die Bedürfnisse der Rollatorfahrer angepasste Bewegungsstunde an. Auskünfte gibt es in der TSV-Geschäftsstelle unter Telefon 06251/74646. red

