Bensheim. Das endgültige Wahlergebnis der Kommunalwahl vom 14. März wurde – wie berichtet – vom Wahlausschuss bestätigt.

Die Freie Wählergemeinschaft Bensheim (FWG) hat somit in der kommenden Wahlperiode drei Sitze in der Stadtverordnetenversammlung und hat den Fraktionsstatus wieder erlangt, schreibt die FWG.

In der konstituierenden Sitzung der Fraktion – mit Rolf Tiemann, Peter Leisemann und Susanne Hannak – wurde Rolf Tieman zum Fraktionsvorsitzenden gewählt.

Das nächste virtuelle Treffen des Teams der FWG wird am Dienstag, 13. April, stattfinden. Dabei werden die Ergebnisse der Gespräche mit den in der Bensheimer Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen besprochen, heißt es in der Pressemitteilung. red