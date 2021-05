Rolf Miller tritt 2022 im Parktheater auf

Bensheim. Rolf Miller kommt mit seinem Programm „Obacht Miller“ nach Bensheim. Am Freitag, 23. September 2022, will er ab 20 Uhr im Parktheater „dem Stammtisch zu neuem Glanz verhelfen“, wie es in einer Ankündigung heißt. Dabei soll die Kunst der Phrase auf die Spitze getrieben werden. „Er verspricht uns ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings“, heißt es weiter. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es in der Tourist-Information in Bensheim, Telefon 06251/5826314. red/Bild: Sandra Schuck

