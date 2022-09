Rolf Miller im Bensheimer Parktheater

Bensheim. Der Kabarettist Rolf Miller kommt mit seinem aktuellen Programm „Obacht Miller“ am Freitag (23.) um 20 Uhr ins Parktheater. „Hier wird die Kunst der Phrasen auf die Spitze getrieben. Es wird lustig, wenn Rolf Miller die Bühne betritt, nur mit einer Flasche Wasser und einem Stuhl bewaffnet“, heißt es von Seiten des Veranstalters.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Halbsatz-Phänomen zeige erneut, dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir denken. Wie immer weiß Rolf Miller nicht, was er sagt, und meint es genauso, denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, müsse man Millers Charme erliegen.

Karten gibt es im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, in der Tourist-Info, Telefon 06251/5826314 oder online unter www.reservix.de. red