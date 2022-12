Rode-Trikot bringt dem Hospiz 4004 Euro ein

Bensheim. Nach dem Wahnsinnserfolg von Eintracht Frankfurt im Finale der Europa-League am 18. Mai dieses Jahres gegen die Glasgow Rangers hatte es zwar am 10. August im Stadion von Helsinki nicht gereicht, um sich auch im UEFA-Supercup gegen Real Madrid durchzusetzen. Ein unvergessener Abend war es trotzdem.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch für einen Eintracht-Fan, der seit 30 Jahren eine Dauerkarte besitzt und zu jedem Auswärtsspiel der Frankfurter fliegt: Said Hakim aus Sachsenhausen. Er war mit seinem zehnjährigen Sohn im Stadion von Helsinki, und als ein Ball ins Publikum flog und von einem hinter ihnen sitzenden Finnen gefangen wurde, bekam am Ende des Abends der Junge als Trostpflaster nach der Niederlage den Ball geschenkt.

Als Said Hakim dann mitbekam, dass das Trikot von Eintracht-Kapitän Sebastian Rode, das er an diesem Abend getragen hatte, zugunsten des Stationären Hospiz in Bensheim versteigert wird, zögerte er nicht und entschied mitzubieten. „Ich war an dem Abend, als die Versteigerung bei Ebay endete, beruflich in San Diego und habe mir den Wecker am Handy gestellt, um es nicht zu verpassen“, erzählte Said Hakim am Montag beim Besuch im Bensheim.

Mehr zum Thema Viertelfinal-Einzug Messis WM-Show: «Ganz Argentinien wäre am liebsten hier» Mehr erfahren Fußball-WM Himmelblau-weiße Hüpfburg: Messi und Argentinien weiter Mehr erfahren Versteigerung Weitere Geschenke willkommen Mehr erfahren

Für 4004 Euro hat er das Trikot am Ende ersteigert. Beinahe hätte er das Auktionsende trotz Wecker verpasst, denn bei der Zeitverschiebung von neun Stunden zwischen den USA und Deutschland wusste er im ersten Augenblick nicht, warum um 10 Uhr sein Wecker klingelt. Dann fiel ihm die Auktion wieder ein und kurz vor Schluss gab er das Gebot ab. Mit Erfolg!

Auf dem Trikot hat nicht nur Sebastian Rode unterschrieben, sondern die ganze Mannschaft, Trainer und Betreuer. Glücklich nahm Said Hakim das Trikot aus den Händen der Hospizleiterin Sandra Scheffler und Elke Mayer, Teamleiterin Verwaltung, entgegen.

Im Gespräch erfuhr der Eintracht-Fan, dass Sebastian Rode schon seit dem Jahr 2015 dem Hospiz verbunden ist und die Versteigerung auf seinen Social-Media-Kanälen publik gemacht hatte. tn/Bild: Neu