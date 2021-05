Robert Schlappner bleibt in Auerbach weiter an der Spitze

Auerbach. In weniger als einer Stunde hatte sich der Ortsbeirat Auerbach am Montag konstituiert und damit den Weg in die neue fünfjährige Amtszeit frei gemacht. Auch hier hat es einige Neuerungen gegeben, den sechs der insgesamt elf Mitglieder sind neu. Kontinuität gibt es aber an der Spitze des Gremiums, denn Ortsvorsteher Robert Schlappner (CDU/Bild: Gutschalk) wurde einstimmig erneut in diese Leitungsfunktion gewählt.

Auch bei den jetzt drei (bisher zwei) Stellvertretern – das hatte man vorher mehrheitlich beschlossen – entschied sich das Gremium für die im Ortsbeirat erfahrenen Mitglieder Michael Krapp (Grüne), Barbara Ottofrickenstein-Ripper (BfB) und Rolf Schepp (FDP). Schriftführerin Dorothea Huck wurde im Amt bestätigt.

Neues aus dem Ortsbeirat Informiert wurde der Ortsbeirat über Mehrkosten in Höhe von 18 000 Euro auf jetzt 118 000 Euro bei der geplanten Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Auerbach und der damit verbundenen Baumsanierung. Als Ergebnis aus dem Ausschreibeverfahren haben die eingereichten Angebote aufgrund der weiterhin hohen Auftragslage der Bauunternehmen eine höhere Kostenberechnung ergeben. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist nach entsprechendem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Mai im Sommer zu rechnen. Einstimmig hat sich das Gremium der Empfehlung der Verwaltung zur Besetzung des Ortsgerichts Bensheim I angeschlossen. Für den verstorbenen Ortsgerichtsschöffen Engelbert Helfrich soll dem Amtsgericht Bensheim Diplom-Ingenieurin Martina Rindfleisch aus Auerbach zur Ernennung als Ortsgerichtsschöffin vorgeschlagen werden. Das Ortsgericht Bensheim I ist zuständig für Bensheim-Mitte, Bensheim-West, Schönberg, Auerbach, Wilmshausen, Zell und Hochstädten. Die 51-Jährige Martina Rindfleisch ist Diplom-Sachverständige zur Bewertung von Immobilien und Grundstücken und bringe somit die nötige Qualifikation mit, heißt es in der Verwaltungsempfehlung. js

Die CDU ist mit vier Mitgliedern im Ortsbeirat vertreten. Neben Schlappner und Petra Jackstein sind neu dazu gekommen Natalie Reckeweg und Thomas Schrabeck. Bei den drei Grünen Ortsbeiräten wird Michael Krapp künftig von den neuen Mitgliedern Jörn Hansing und Moritz Müller unterstützt.

Die SPD ist durch die beiden neuen Mitglieder Ralph Stühling und Miriam Triefenbach vertreten, während Rolf Schepp von der FDP und Barbara Ottofrickenstein-Ripper von der BfB auch schon im vergangenen Ortsbeirat aktiv waren.

Die Neubesetzung des Gremiums hatte die Verabschiedung der ausgeschiedenen Mitglieder zur Folge, die Ortsvorsteher Robert Schlappner zusammen mit dem Auerbacher Stadtrat Hans Seibert vornahm. Ergänzt wurden die würdigenden Worte mit einem Weinpräsent. Insgesamt wurden sieben Personen verabschiedet, da es schon innerhalb der Amtsperiode einen Wechsel gegeben hatte. Nach nur zehn Monaten im Ortsbeirat musste Bernd Degenhardt sein Mandat abgeben, da er in den Taunus gezogen war.

„Horst Knop lebt das Ehrenamt“

Insgesamt waren es über 75 Jahre kommunalpolitische Erfahrung, auf die der Ortsbeirat künftig verzichten muss, denn mit Achim Benick, Thomas Roth und Christoph von Fumetti zogen sich drei erfahrene Ortsbeiräte zurück. Aber auch Horst Knop war in den 15 Jahren im Ortsbeirat ein Mitstreiter „mit Ecken und Kanten“, so Schlappner, dessen klare Worte, auch wenn sie nicht angenehm waren, er immer geschätzt habe. „Knop lebt das Ehrenamt“, verwies der Ortsvorsteher auf die „gefühlt 100 Ehrenämter“, die der engagierte Auerbacher im Laufe seines Lebens ausfüllte. Vor seinem 80. Geburtstag sei der kommunalpolitische Rückzug daher nur dem Alter geschuldet.

Eine besondere Verbindung hat Robert Schlappner zu Achim Benick, mit dem er noch vor 30 Jahren als Polizeibeamter zusammen im Streifenwagen saß. Dann kam der Dezember 1981 und ein Bankraub in der Wormser Straße, bei dem Benick von Bankräuber Bernhard Kimmel schwer verletzt wurde. Seitdem ist Benick querschnittsgelähmt. Für Schlappner ist es bewundernswert, „wie er die Beeinträchtigung wegsteckt, nie aufgegeben hat und sich zudem noch ehrenamtlich engagiert“. 20 Jahre vertrat er im Ortsbeirat eine klare Meinung, so Schlappner.

21 Jahre und drei Monate war Thomas Roth im Auerbacher Gremium engagiert und bei allen für den Ortsbeirat relevanten Veranstaltungen immer dabei. Insgesamt 24 Jahre gestaltete Christoph von Fumetti die Auerbacher Entwicklung mit und das seit Beginn seines Engagements 1997 auch als stellvertretender Ortsvorsteher.

Verabschiedet wurden außerdem Peter Leisemann und Rolf Schulz, die beide dem Wahlergebnis zum Opfer fielen. Leisemann war vier Jahre und sieben Monate für die Freie Wählergemeinschaft im Ortsbeirat. Rolf Schulz kandidierte nach zehn Jahren im Ortsbeirat auf dem dritten Platz der SPD-Liste, doch im Gremium stehen der SPD nur zwei Plätze zu.

Nicht zufrieden gibt sich der Ortsbeirat mit der Antwort der Straßenverkehrsbehörde zu den Vorschlägen zur Verbesserung der Verkehrssituation im Brückweg. Schon in der Februar-Sitzung des Gremiums war die Antwort als „schlampig“ bewertet worden. In langen Ausführungen sei aufgezählt worden, was alles nicht gehe und mit keinem Wort gesagt worden, was geht, kritisierte Ralph Stühling.

„Es fehlt offenbar am nötigen Willen“, monierte auch Michael Krapp und zeigte kein Verständnis für den Hinweis auf ein schadhaftes Gerät bei der Verkehrszählung, ohne jedoch eine Korrektur der Zahlen vorzunehmen oder neue Zählung zu veranlassen.

Mit dem Hinweis von Moritz Müller auf die Möglichkeit eines Pilotprojektes für eine Tempo-30-Regelung, eine Wiederholung der Verkehrszählung, falls nicht schon erfolgt, und die Prüfung einer möglichen Lkw-Umleitung fordert der Ortsbeirat die Verwaltung erneut zum Handeln auf.