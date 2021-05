Robert-Bosch-Straße soll 2025 erneuert werden

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Die Robert-Bosch-Straße soll erneuert werden - voraussichtlich 2025. So steht es zumindest in der Fortschreibung des Förderprogramms mit dem bekanntermaßen sperrigen Titel Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und dem Finanzausgleichsgesetz für den kommunalen Straßenbau.

Die Verwaltung erstellt dazu in Absprache mit dem Zweckverband KMB eine fortlaufende Prioritätenliste, um an die aus Steuermitteln finanzierten Fördermittel des Landes zu kommen. Das ist seit Jahr und Tag geübte Praxis, für die aktuelle Sitzungsrunde haben die Fraktionen die Vorhaben bis 2026 zur Information vorgelegt bekommen. Darunter befindet sich auch die Robert-Bosch-Straße.

Im Haupt- und Finanzausschuss zeigten sich die Grünen in Person von Doris Sterzelmaier über die Zeitplanung wenig begeistert. „Ich habe das Gefühl, das gibt ein Jahrhundertprojekt“, bemerkte die Fraktionschefin und rief in Erinnerung, dass die Straße bereits 2013 auf besagter Liste stand - mit einem beabsichtigten Baubeginn im Jahr 2014. „Die Stadt beabsichtigt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Robert-Bosch-Straße einen Radweg einzurichten“, zitierte sie aus dem damaligen Schreiben. Kostenpunkt: 568 000 Euro.

Daraus wurde bekanntlich nichts. 2015 gab es den nächsten Anlauf mit dem Verweis, dass man beabsichtige, 2018 die Robert-Bosch-Straße vom Berliner Ring bis zur Amperestraße „grundhaft zu erneuern“, für rund 1,49 Millionen Euro. Sprich: Es geht nicht mehr „nur“ um eine Radwegelösung, sondern um eine Komplettsanierung, weil der Abschnitt wenig überraschend durch die Entwicklung in den Gewerbegebieten Südwest und Stubenwald vor allem durch den Lkw-Verkehr stark belastet ist.

Erneuert wurde 2018 allerdings nicht, so dass das Vorhaben jetzt erneut in der Liste auftaucht, vorgesehen für eine Umsetzung im Jahr 2025. Für Doris Sterzelmaier vor allem mit Blick auf die Situation von Radfahrern viel zu spät. „Das ist sehr schade. Es ist ganz wichtig, dass wir uns für diesen Bereich etwas überlegen.“

Kein Schnäppchen

Ein Schnäppchen werden die Arbeit nicht. 2,57 Millionen Euro werden - Stand heute - veranschlagt. Bei der Stadt wird deutlich weniger hängenbleiben, zwischen 50 und 60 Prozent der sogenannten zuwendungsfähigen Kosten erstattet das Land aus besagten Fördermitteln.

Im Ausschuss lenkte die Grünen-Chefin den Blick zudem auf zwei weitere Projekte. 2023 könnte die Saarstraße zwischen B 3 und Wilhelmstraße für 1,5 Millionen Euro erneuert werden. „Das ist prima, ich gehe davon aus, dass dabei auch was für Radfahrer passiert“, spielte Sterzelmaier auf fehlende Radwege an.

2024 stünde dann die Friedhofstraße von der Heidelberger Straße bis zum Röderweg an, für fast schon überschaubare 820 000 Euro. Auch dort soll aus Sicht der Grünen eine Erneuerung nicht ohne Verbesserungen für Radfahrer über die Bühne gehen. Sie gehe davon aus, dass vor der Umsetzung das Konzept vorgelegt wird.

Das bestätigte Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU). Es sei üblich, dass solche Planungen zuvor in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt werden. Schließlich müssen unter anderem die Mittel freigegeben werden.

Unerwähnt blieb im Ausschuss der letzte Punkt auf der Liste. 2026 will man die Rodauer Straße in Fehlheim sanieren - zwischen Langwadener Straße und Kapellstraße (Ortsausgang Richtung Schwanheim). Das betrifft die Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 400 Metern, die Kosten werden mit 1,102 Millionen Euro angegeben. Mögliche Verbesserungen für den Radverkehr im Stadtteil waren im Ausschuss kein Thema, was wegen der geringen Fahrbahnbreite ohnehin eine Herausforderung werden könnte, vorsichtig formuliert.