Riva-Verein legt mit Vortrag von Sabine Sonntag los

Bensheim. Der schmerzhaft empfundene Ausfall von diversen Veranstaltungen in Pandemiezeiten steigert die Vorfreude bei den Mitgliedern des deutsch-italienischen Freundeskreises Bensheim – Riva del Garda auf ein anstehendes Ereignis, das sich im Laufe vieler Jahre einen echten Kultstatus erarbeitet hat.

Sabine Sonntag, Regisseurin, Operndramaturgin, Professor für historische Musikwissenschaften eröffnet traditionell das Jahresprogramm mit einem Vortrag aus dem Themenfeld der italienischen Oper. In Abänderung des Programms lautet ihr Titel „Einer für alle – der Held in der italienischen Oper“.

Der Vortrag wird am Sonntag (6.), 19.30 Uhr, im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach per Videokonferenz-Programm Zoom übertragen. Die Vorsitzende des Vereins, Pina Kittel, bittet um Verständnis, dass man insoweit der Bitte der Referentin nachgekommen ist, sich in einer besonderen Situation familiärer Fürsorge nicht den hohen Infektionsrisiken der langen Bahnfahrten aussetzen zu müssen. Angesichts der vielfach bewiesenen Vortragspräsenz dürfte das kein Manko sein.

Dies gilt umso mehr, als im Mai – das genaue Datum steht noch nicht fest – mit einem zusätzlichen Opern-Vortrags-Sahnehäubchen mit Sabine Sonntag gerechnet werden kann. Ein Perspektivwechsel steht dann an „Alle für einen – der Chor in der italienischen Oper“. Damit ist dann der ursprünglich für Januar geplante Vortrag nachgeholt. Beide Vorträge ergänzen einander.

Ferner ist zu beachten, dass die anmeldepflichtigen Veranstaltungen (16. März, Das Leben des Casanova; 24. März, Opernfahrt Don Carlos in Wiesbaden; 25. bis 30. Mai, Reise nach Braunschweig) bis auf Weiteres nur bei Udo Schmidt-Czypull, Telefon 06251/75033, gebucht werden können. red