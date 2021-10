Riva-Verein beendet die Zwangspause

Bensheim. Die Corona-Pandemie hat die gesamte Vereinslandschaft nachhaltig gebeutelt. Nun beendet der deutsch-italienische Freundeskreis Bensheim – Riva del Garda die Zwangspause und aktiviert seine kulturellen Angebote. Der Startschuss zu der elftägigen ausgebuchten Kulturreise nach Umbrien ist bereits gefallen, die zurzeit unter Beachtung der aktuellen Corona-Regeln durchgeführt wird.

Italienisches Design: Das weitere Programm beginnt am 26. Oktober mit einem Vortrag des Diplom-Designers Kai Lüchow mit dem Titel „Italienisches Design – ein Kulturgut im täglichen Gebrauch“. Lüchow, der nach Tätigkeiten in Italien seit 2004 als selbstständiger Designer arbeitet und daneben noch ein Lehrauftrag im Studiengang Design ausübt, beleuchtet die Entwicklung des italienischen Designs nach dem Zweiten Weltkrieg.

Er zeichnet dabei nach, wie es sich als Ausdruck eines Lebensstils, einer Kultur, ja einer Geisteshaltung des modernen Italiens verkörpern konnte. Beispiele aus den Bereichen Auto, Mode, Haushaltsgeräte und Sanitärartikel veranschaulichen die Thematik.

Ausflug nach Mainz: Unter der Leitung von Georg Drinnenberg geht es am 30. Oktober in einem Tagesausflug nach Mainz. Dort wird den Römern nachgespürt, die sich als erste Italiener vor langer Zeit in Deutschland niedergelassen haben. Ausgangspunkt ist der Süden der Stadt. Nachmittags geht es dann in die Steinhalle des Landesmuseums und zu anderen Sehenswürdigkeiten.

Leseabend im Herbst: Der traditionelle herbstliche Leseabend findet am 2. November statt. Georg Drinnenberg trägt Passagen aus dem Roman „Die Verlobten“ des aus Mailand stammenden Autors Alessandro Manzoni (1785 bis 1873) vor. Während der Italien-Fan Johann Wolfgang von Goethe das Werk bewunderte, sind die italienischen Schüler eher genervt, müssen sie sich doch den Roman, der als weiterer Höhepunkt der italienischen Literatur neben Dantes „Göttlicher Komödie“ gilt, höchst intensiv zu Gemüte führen. Die an sich einfach gestrickte Grundhandlung – der adlige Bösewicht Don Rodrigo verhindert durch eine Vielzahl von Aktionen die Verlobung des Seidenwebers Renzo mit der lauteren Lucia – gewinnt dadurch ihren hohen literarischen Stellenwert, dass sie kunstvoll in ein Netz von politischen Intrigen während der Zeit der spanischen Fremdherrschaft in Norditalien des 17. Jahrhunderts eingebettet ist, die zudem von größeren Naturkatastrophen (Pest) und sozialen Verwerfungen überlagert wird.

Das Erbe Savoyens: Historisch Interessierte kommen bei einem Vortrag von Professor Volkhard Huth am 16. November auf ihre Kosten: „Das silberne Kreuz auf rotem Grund – Zum historisch-kulturellen Erbe Savoyens in Italien, Frankreich und der Schweiz“ lautet der Titel. Das historische Savoyen-Piemont spielte seit dem hohen Mittelalter immer wieder eine bedeutende Rolle auf der Bühne europäischer Politik als begehrtes Streitobjekt zwischen dem Römisch-Deutschen Reich und Frankreich, Burgund, Spanien, der Eidgenossenschaft und der österreichischen Monarchie. Der Einigungsprozess des modernen Italiens selbst ging von Savoyen aus. Seiner Herrscherdynastie entstammen die Könige Italiens von 1861 bis 1946.

Der Vortrag gibt einen Überblick über das Geschehen und die historischen Hintergründe; er ist bestens geeignet, die Eindrücke der Piemont-Fahrt im Herbst 2019 zu vertiefen. Geheimnisvoll kündigte Professor Huth in seinem Exposé noch eine 400 Jahre alte Überraschung zur Geschichte Savoyens an, die sich im Fundus einer Bensheimer Sammlung befindet.

„Raffael – Maler und Architekt“: Die Vortragsreihe beendet der bei den Riva-Freunden bestens bekannte Richard Konstantin Blasy aus München mit dem Beitrag „Raffael – Maler und Architekt“ am 7. Dezember. Der ursprünglich für 2020 terminierte Vortrag sollte den am 6. April 1520 im Alter von 37 Jahren verstorbenen Künstler anlässlich seines 500. Todestages ehren.

Die Corona-bedingte Verspätung des Vortrags dürfte allerdings angesichts der in der Pandemiezeit aufgestauten kulturellen Entzugserscheinungen noch eher die Neugier auf das Opus eines der größten Universalkünstler der Renaissance gesteigert haben.

Alle Vorträge und die Lesung finden jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrzentrum Sankt Georg statt. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung bei Familie Bauch, Telefon 06251/7391 erforderlich. Die auf den 19. November um 19.30 Uhr terminierte Hauptversammlung wird im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach abgehalten.

Der italienische Gesprächskreis trifft sich weiterhin jeden dritten Donnerstag im Monat. Der Ort der Veranstaltung wird jeweils in der Tagespresse bekanntgegeben. Bei allen Veranstaltungen sind die aktuellen Corona-Regeln zu beachten. red