Riva-Freunde feiern am Sonntag

Bensheim. Nachdem das beliebte, seit 1992 regelmäßig gefeierte Primaverafest (Frühlingsfest) in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt ausfallen musste, knüpft der deutsch-italienische Freundeskreis Bensheim – Riva del Garda am Sonntag (22.) ab 11.30 Uhr am Wambolder Sand wieder an die alte Tradition an.

Das Fest, ursprünglich als Dank für die Mitglieder für ihr Engagement im Rahmen der Städtepartnerschaft gedacht, hat sich zu einem Forum für Jung und Alt, für Mitglieder und zufällige Spaziergänger entwickelt. Eine Bühne inmitten der wunderschönen Naturlandschaft für Gespräche, Unterhaltung und Diskussionen, für Spiele und für Chancen des ungezwungenen gegenseitigen Kennenlernens.

Kulinarische Leckerbissen

Auch für die kulinarische Seite ist gesorgt. Neben italienischen Weinen, kühlem Bier und alkoholfreien Getränken steht eine breite Auswahl italienischer Speiseangebote wie Pasta und Pizza nebst Salaten und Desserts zur Verfügung, außerdem Kaffee und Kuchen. Stolz ist der Vorstand darauf, dass die Spezialität „Carne Salada“ angeboten wird.

Für Kinder stehen Spielangebote vom Sackhüpfen bis zum Sommerskilauf bereit. Es besteht auch die Möglichkeit, Boccia zu spielen. Die Organisation der Veranstaltung liegt in den bewährten Händen von Marita Hegyaljai und dem Kulturausschuss des Vereins.

Für große Freude sorgt zudem der Umstand, dass mehrere Vorstandsmitglieder des italienischen Partnerschaftsvereins zu Gast sind, darunter auch Enzo Bassetti, der frühere Bürgermeister von Riva del Garda, der damals zusammen mit dem Bensheimer Bürgermeister Georg Stolle die Städtepartnerschaftsurkunde unterzeichnet hat. red