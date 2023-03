Rikschas in der Altenhilfe in Bensheim

Bensheim. Einrichtungen der stationären Altenhilfe sind sehr engagiert, den Menschen, die nicht mehr ausreichend für sich selbst sorgen können, nicht nur eine moderne, professionelle Pflege, sondern auch ein möglichst umfangreiches Freizeitangebot zu ermöglichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von musikalischen Angeboten über Bewegungsangebote wie Yoga im Sitzen oder Sitzgymnastik bis hin zu kreativen und handwerklichen Angeboten ist alles dabei. Es werden regelmäßig jahreszeitliche Feste gefeiert, Gottesdienste angeboten und Tierbesuche organisiert. Im direkten Umfeld wird also eine Menge getan, um die Menschen aktiv zu halten.

Für noch mehr Abwechslung, neue Eindrücke und mehr räumliche Flexibilität wurden im Awo-Sozialzentrum Bensheim zwei Rikschas angeschafft.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bensheim Kaffeenachmittag ohne Corona-Test in Bensheim Mehr erfahren

Eine der Rikschas ist ein für den Rollstuhl-Transport modifiziertes Lastenrad, damit auch Menschen im Rollstuhl sich bei Ausfahrten den Wind um die Nase wehen lassen können. Menschen im Rollstuhl können im hauseigenen Bus nicht transportiert werden – und so können nun auch sie an Ausflügen in die Umgebung teilnehmen.

Mit E-Motoren ausgestattet

Die zweite Rikscha bietet Platz für maximal zwei Menschen, kommt mit Sonnen- oder Regendach und Kälteschutz, damit die Rikscha bei jedem Wetter nutzbar ist. Natürlich sind beide Räder außerdem mit unterstützenden E-Motoren ausgestattet.

Nach einer Einweisung und ein paar Testrunden können die Mitarbeitenden der sozialen Betreuung die Rikschas dann ebenso nutzen wie ehrenamtliche Mitarbeitende und gegebenenfalls Angehörige.

Die Unterstützung der Glücksspirale ermöglichte die Finanzierung dieser Transporträder und so konnte nach der Zusage die Bestellung erfolgen. Aufgrund der langen Herstellungs- und Lieferzeiten konnte das Awo-Sozialzentrum Bensheim dann um den Jahreswechsel herum beide Rikschas in Empfang nehmen. red