Es geht hoch her auf der schrägen Stadtpark-Wiese – die momentan allerdings nur wenig Ähnlichkeit mit einer grünen Wiese hat. Die Bachofen-Hitze des diesjährigen Sommers lässt grüßen. Statt Sonnenschirme werden am Samstagmorgen Picknickdecken und Kissen ausgepackt. Verpflegung, von süß bis deftig, gibt es in den Buden.

Der frühe Vogel

Schon am späten Vormittag füllt sich das

...