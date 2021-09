Rico Bravo in den Bensheimer Drachenbergen

Bensheim. In den vergangenen beiden Jahren war es nicht möglich. Doch jetzt können die Sterntaler in den Drachenbergen am Berliner Ring am Sonntag, 3. Oktober, wieder Gäste zu einer öffentlichen Veranstaltung willkommen heißen.

Ab 12.30 Uhr wird von den Sterntalern zu einem geselligen Beisammensein eingeladen. Mit einem Besuch unterstützen alle Gäste die Weiterentwicklung der Bildungs- und Freizeitanlage für Kinder und Jugend, die Drachenberge.

Die Benefizveranstaltung findet im Rahmen des Spendenmarathons Sternenträumer, Aktion Burgkumpanei statt. Die Aktion ist für eine Burganlage unter anderem mit Ritterturm zum Übernachten, Tunnelsystem und Hängebrücke gedacht. Der Erlös aus dem Auftritt von Rico Bravo soll für die dazugehörige Rammbockschaukel verwendet werden.

Das gesellige Miteinander wird durch das Rico Bravo-Duo seinen Höhepunkt erreichen. Bei freiem Eintritt geht es von 14 bis 17 Uhr auf eine musikalische Schlager-Zeitreise. red

