Rhetorik-Club Bensheim kommt mit Teamgeist und Technik durch die Krise

Bensheim. Die kalte Jahreszeit beginnt und mit ihr naht das „Winter-Virus-Wunderland“. Die kurze Zeit mit Lockerungen im Umgang mit anderen Menschen ist vorerst wieder vorbei. Kontakte müssen eingeschränkt werden, um sich und andere zu schützen.

Hiervon ist auch der Rhetorik-Club Bergstraße betroffen. Die Clubabende, die normalerweise als Präsenztreffen stattfinden, müssen wieder online abgehalten werden. Natürlich leidet darunter auch ein wenig die einzigartige Atmosphäre des Abends. Es geht etwas verloren.

Mit Beamer, Mikro und Kamera

Gleichzeitig gewannen die Mitglieder aber auch an Erfahrung mit den interaktiven Medien: Clubabende per Zoom-Meeting – das hätte sich vor einem guten Jahr noch keiner vorstellen können. Wie funktioniert das? Welche Technik benötigt man dafür? Wie kann diese Technik finanziert werden? Werden die Mitglieder zu den Online-Clubabenden kommen?

Ist es schwerer oder vielleicht sogar leichter über eine Online-Veranstaltung Neugier und Interesse bei anderen für den Rhetorik-Club Bergstraße zu wecken? Können Redewettbewerbe online stattfinden? Diese und noch einige andere Fragen stellte sich das Team des Vereinsvorstandes. Zum Glück vergab im Herbst 2020 die Deutsche Gesellschaft für Engagement und Ehrenamt Fördermittel für Vereine im Bereich Medien und Kommunikation.

Hybride Clubabende im Sommer

So wurde unter der Federführung der heutigen Senior-Präsidentin, Juliane Zollmann-Lang, die nötige Ausstattung beantragt und genehmigt, um Online-Clubabende abzuhalten. Mit Beamer, Mikros, Kameras, Laptop und Leinwand ist der Rhetorik-Club nun bestens ausgestattet. Bereits im Sommer wurden hybride Clubabende abgehalten, an denen die Mitglieder und Interessierte sowohl vor Ort als auch von der heimischen Couch aus teilnehmen konnten. Gleichzeitig haben die Mitglieder nun die Chance, sich ihre gehaltenen Reden mit etwas Abstand selbst per Videoaufzeichnung anzusehen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten der Analyse.

Tritt man einen Schritt zurück und wechselt die Perspektive, so kann man noch besser an sich und seinem Auftreten arbeiten. Im „Rückspiegel“ der Videoaufnahme können die Präsenz des Redners, Gestik, Stimmvielfalt, Anwendung der rhetorischen Stilmittel (wie dem Trikolon) und noch einiges mehr begutachtet werden.

Das Erlernen der Kunst der freien Rede zu vermitteln – genau das gehört zu den Aufgaben des Rhetorik-Clubs Bergstraße, der der internationalen Non-Profit-Organisation Toastmasters angehört.

Vielfältig sind die Aufgaben an einem Clubabend. Die Mitglieder nehmen an den verschiedenen Clubabenden immer wieder verschiedene Rollen ein, um so auch Erfahrungen bei der Moderation und beim Bewerten zu sammeln. Feedback- und Führungskultur werden so ganz nebenbei erlernt.

Nächstes Treffen am Dienstag

Aufgrund der aktuellen Entwicklung werden mindestens die nächsten beiden Clubabende am 23. November und am 7. Dezember jeweils um 19.30 Uhr als Online-Meeting per Zoom stattfinden. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen. Zugangsdaten und Infos können per Mail (vorstand@rhetorik-club-bergstrasse.de) angefordert werden. red