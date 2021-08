Rex-Open-Air in Bensheim wird regenfest

Bensheim. Da für das Wochenende Regen zu erwarten ist, wird es beim Rex-Open-Air auf dem Festplatz in Bensheim (Berliner Ring) ein Zelt für das Publikum geben, damit der Live-Musik-Genuss im Trockenen stattfinden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 7. August, wird ABBA-Explosion das Publikum laut Ankündigung mit einem explosiven und mitreißenden Live-Sound begeistern. Weiter heißt es: Als herausragende ABBA-Tribute-Band, die die Songs originalgetreu präsentiert, überrascht die Formation bei ihren Shows aber immer wieder auch durch die Einbindung kurzer Zitate der Musikgeschichte in die Songs. Die Stimmen der Lead-Sängerinnen Rebecca und Ully überzeugen durch ihr perfektes Zusammenspiel und authentische Stimmaufteilung.“ Im Vorprogramm (ab 19.15 Uhr) ist Wuzzrock zu erleben.

Die seit über 40 Jahren bestehende Bensheimer Formation Blütenweg-Jazzer präsentiert am Sonntag (8.) ab 11 Uhr in ihrer unverwechselbaren Art und humorvollen Interpretation bekannte und weniger bekannter Jazzstandards und Oldies.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Rex-Open-Air Viel Applaus für engagierte Schauspieler auf dem Bensheimer Festplatz Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Musiktheater Rex Open-Air-Auftakt in Bensheim mit einem Weltklasse-Drummer Mehr erfahren BA-Freizeit Das Musiktheater Rex geht mit Konzerten und Kindertheater ins Freie Mehr erfahren

Ab 14 Uhr wird das Hoffmann-Projekt auftreten. Hoffmann-Projekt heißt die Band der Behindertenhilfe Bergstraße, die seit über 20 Jahren die regionale Szene mit knackigen Arrangements bereichert und auch in puncto Spielfreude und musikalischer Energie ihr Publikum anspricht. Bei diesem Bandprojekt handelt es sich um eine inklusive Combo, in der Menschen mit und ohne Behinderung zusammen Musik machen. Das Bühnenmaterial und die dazu passenden Sounds und Texte werden in gemeinsamen Bandproben erarbeitet. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2