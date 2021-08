Rex-Festival geht ins Finale

Bensheim. Mit einem Dreierpack endet das Open Air des Musiktheaters Rex auf dem Festplatz am Berliner Ring in Bensheim. Ein Überblick:

Seit über vier Dekaden ist die hessische Band Rodgau Monotones eine feste Größe in der Musikbranche und hat unter anderem mit Tina Turner, Bob Dylan, Carlos Santana oder BAP auf der Bühne gestanden. Nach wie vor gehören die „Rodgaus“ zu den wegbereitenden Deutsch-Rockern mit großem Fun-Faktor. Und natürlich wird es neben der Superstimmung auch wieder die ein oder andere musikalische Überraschung geben, wenn sie am Freitag (13.) ihren typischen „Rodgau Style“ spielen. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Bee Gees-Tribute-Band Night Fever gilt seit Jahren als eine der erfolgreichsten und authentischsten Tribute-Shows weltweit. Die Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note zu verleihen. Sie präsentieren am Samstag (14.) ab 20 Uhr die Show „Nights On Broadway“.

Die Formation Soulfinger ist seit über 20 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft und seither regelmäßig Gast im Musiktheater Rex, so dass ihre zweimal jährlich stattfindenden Shows mittlerweile Kultcharakter haben. Am Sonntag (15.) ab 20 Uhr beenden sie das Festival auf dem Festplatz mit ihrer Darbietung grandioser Soul-Klassiker.

Ab dem 19. August wird es auf der Rex-Terrasse mit Live-Musik weitergehen. Entstanden als kreativer Akt zum Erhalt der Kultur in der Corona-Krise hatten sich die Terrassenkonzerte schnell beim Publikum etabliert.

Tickets für das Open-Air-Festival gibt es unter anderem auf der Homepage des Musiktheaters unter www.musiktheaer-rex.de. red