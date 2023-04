Restkarten für „Nathan der Weise“

Bensheim. Das Parktheater Bensheim lässt seine Spielzeit 2022/2023 am heutigen Dienstag, 4. April, um 20 Uhr mit dem Stück „Nathan der Weise“ ausklingen. Aufgeführt wird es vom agon Theater München.

Das Werk von Gotthold Ephraim Lessing ist das Stück der Stunde, wenn man die nach wie vor ungelösten religiösen Konflikte unserer Zeit sieht. Mit großer Weitsicht beschreibt Lessing nicht nur den sinnlosen Alleinvertretungsanspruch der drei monotheistischen Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam, er bietet auch eine kluge, immer gültige Lösung an.

Kein Tag der offen Tür in den Ferien

Die Vorstellung dauert 140 Minuten, zuzüglich Pause. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Die Spielzeit 2023/2024 beginnt das Bensheimer Parktheater am 28. September mit William Shakespeares Sommernachtstraum. Der Abo-Verkauf für die neue Saison startet ab Juni.

Am 6. und 13. April (donnerstags) findet in den Osterferien kein Tag der offenen Tür am Parktheater stattfindet. Ab 20. April ist dann wieder wie gewohnt donnerstags geöffnet, teilt die Stadtkultur Bensheim mit. red