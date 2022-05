Restkarten für die Eysoldt-Verleihung

Bensheim. Am Samstag, 21. Mai, findet die Verleihung des Gertrud-Eysoldt-Rings an die Schauspielerin Lina Beckmann und des Kurt-Hübner-Regiepreises an Leonie Böhm statt. Für die Preisverleihung und anschließenden Gala sind in der Tourist Information (Hauptstraße 53) noch Restkarten erhältlich:

kostenfreie Karten für die Preisverleihung im Parktheater um 18 Uhr

Karten für die anschließende Gala im Bürgerhaus zum Preis von 35 Euro (inklusive Flying Büfett und Getränke).

Karten für die abgesagte Verleihung im Jahr 2020 besitzen keine Gültigkeit und können bei der Tourist-Information zurückgeben werden. Das Eintrittsgeld wird zurückerstattet. ps