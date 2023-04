Restaurant am Golfplatz neu eröffnet

Bensheim. Gute Küche, einladende Räumlichkeiten – dieser Tage stand im Restaurant am Golfplatz in Bensheim eine Neueröffnung an. Gastlichkeit war im „Mediterranen“ dabei vom ersten Moment an zu spüren. Und der Namen ist Programm. Vor allem griechische Küche mit internationaler Erweiterung findet sich auf der Karte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu den Besonderheiten zählt zudem, dass es freitags, samstags und sonntags ergänzend frische Fischspezialitäten gibt. Selbstredend findet sich auf der Karte auch ein umfassendes Getränkeangebot, darunter eine große Weinauswahl. Geführt wird das Restaurant in Küche und Service als Familienbetrieb, mit dabei ein Nebenraum, eine Terrasse zur Freiluftbewirtung, ein Café und ein großzügiger Garten.

Und auch wenn das gastronomische Ensemble auf dem Gelände des Golfplatzes ist, so ist es doch öffentlich zugänglich und jedermann ist willkommen, wie die Betreiber betonen. Die Gastronomie kennt das gesamte Team bestens, hier hat es seine beruflichen Wurzeln, hier fühlen sich alle wohl. Das Foto zeigt Restaurantchefin Evangelia Kyriakaki (rechts) mit ihrer Mutter Efi Gonalaki. thz/Bild: Thomas Zelinger