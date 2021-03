Bensheim. Die GGEW AG nimmt Reparaturarbeiten am Wassernetz im Blütenweg in Bensheim vor.

Da ein Abgangsschieber in diesem Bereich defekt ist, muss die Hauptleitung großräumig abgesperrt werden, weil in diesem Bereich zwei Druckzonen aufeinandertreffen, die nicht miteinander verbunden werden können, teilt das Versorgungsunternehmen in einer Pressenotiz mit.

111 Haushalte betroffen

Die Reparaturarbeiten für den Abgangsschieber werden am Montag, 15. März, von 8 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr ausgeführt. 111 Haushalte werden in diesem Zeitraum von der Wasserversorgung abgeschnitten sein.

Betroffen sind die folgenden Straßen: Blütenweg, Auf der Schwell, Am Streichling, Teile des Hohbergwegs, Teile des Röderwegs und der Straße Am Hinkelstein. Die Anwohner werden per Einwurfzettel darüber informiert.

„Für die im Rahmen der Bauausführung auftretenden Beeinträchtigungen bitten wir um Verständnis“, erklärt GGEW-Netzmeisterin Ilka Grangladen.

Trübungen sind möglich

Trotz größter Sorgfalt beim Arbeiten am Rohrnetz, kann es laut GGEW nach Wiederinbetriebnahme der Wasserleitungen zu Druckschwankungen und einer vorübergehenden Trübung des Wassers kommen, die aber unbedenklich ist.

„Bitte spülen Sie nach erfolgter Wiederinbetriebnahme beim erstmaligen Gebrauch der Entnahmestellen ihr hausinternes Leitungsnetz, bis klares Wasser austritt. Das dauert fünf bis zehn Minuten“, so Ilka Grangladen. red