Auerbach. Nach langer Pandemie-bedingter Zwangspause meldet sich das Repair-Café Bergstraße zurück. Am Samstag, 20. März, reparieren die Spezialisten wieder zwischen 14 und 17 Uhr alte Geräte in der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Auerbach.

Ressourcen sparen

Den Akteuren ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass das Reparieren ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Natur ist. „Durch die Verlängerung der Lebensdauer von Geräten und Textilien können riesige Mengen an Ressourcen eingespart werden“, so Birgit Rinke, Vorsitzende des Repair-Cafés.

Aus bekannten Gründen können beim Restart weder Kaffee noch Kuchen angeboten werden. Auch das gemeinsame Reparieren mit den Gerätebesitzern muss entfallen. Damit kein Gedränge entsteht, sollte jeder Interessierte seine Reparatur anmelden. Dabei ist es für die Experten wichtig, Marke, ungefähres Alter des Geräts und Beschreibung des Defektes zu wissen. Sollten sich zu viele Personen auf der Homepage registrieren, werden die Reparateure eine Auswahl treffen. Es erfolgt in jedem Fall eine Benachrichtigung.

Kontaktdaten

Genaue Informationen über den „Problemfall“ sind erforderlich. Adresse: info@repaircafe-bergstrasse.de. Wer keine E-Mail-Adresse besitzt, kann bei Familie Götz anrufen unter Telefon 06251/64209. Die Organisatoren weisen abschießend darauf hin, dass alle Personen bei Abgabe und Abholung ihres Geräts am 20. März in der Heilig-Kreuz-Gemeinde einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. gs